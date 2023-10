“Si krejt djemtë” – Vajzat rrëfejnë përvojat kur janë ngacmuar seksualisht nga meshkujt

Ngacmimet seksuale që bëjnë meshkujt ndaj femrave ndodhin natyrshëm edhe në vendin tonë.

Ekipi i lajmi.net ka pyetur disa nga to se a janë përballur me ngacmimet nga ana e gjinisë mashkullore, shkruan lajmi.net.

Njëra thotë se edhe pse shoqëria është vetëdijësu në masë të madhe, ajo prapë se prapë është evidente, sipas saj çelësi për edukim është shkollimi dhe edukata familjare në fëmijërinë e hershme.

“Kohën e fundit po ma shumë besoj që po ndodhin këto sene, ja kena nisë edhe na mu vetëdijësu, njerëzit marrin pjesë nëpër aktivitete të ndryshme, besoj që jena tu shku me një rrugë të drejtë, duhet me ja nisë që prej shkollës, sa ma shumë me i vetëdijësu fëmijët dhe adoleshentët, se prej moshës së hershme ja nisin këto, ndoshta edhe prej familjës”, u shpeh ajo.

Një tjetër thotë se nuk ka pas diçka që e ka bërë të “preket emocionalisht”, ama ka pas raste kur në ndonjë moment është ngacmuar.

“Jo s’më ka ndodhë, këtu kam përfunduar studimet, 6 vite kam qenë këtu, tani vazhdoj me studimet master, lëshojnë ndonjë fjalë, por jo diçka, kam pas raste, ama jo diçka që me më prekë emocionalisht, dikur kanë pasur shprehi më tepër, tani jo, është krejtë normale”, tha një tjetër.

Një tjetër lë më kuptu faktin se djemtë automatikisht mund të ngacmojnë, por ajo kërkon që siguria të rritet.

“Si krejt djemtë, normal duhet me rritë sigurinë për këtë sen, vetëm me pasë siguri është më e rëndësishmja, se varet çfarë djemë qëllojnë”, theksoi ajo./Lajmi.net