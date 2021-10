Si krahasohet shkalla e shënimit të Mbappes me Ronaldon dhe Messin

Me kthimin e bujshëm të Ronaldos në Premierligë dhe transferimin surprizë të Messit në Paris, ajo temë është ringjallur edhe një herë me një vrull të shtuar, transmeton lajmi.net.

Dyshja janë padyshim dy nga futbollistët më të mirë në histori dhe pa dyshim, rivaliteti midis çiftit ka nxitur secilën prej tyre në madhështi.

Por si krahasohet brezi i ardhshëm? Për ca kohë, dukej sikur nuk kishte të ndalur një Kylian Mbappé i ri që një ditë të shfaqej si tjetra nga më të mirët në botë.

Por tani ai ka një rival të gjatë dhe biond nga Dortmund që e sfidon atë titull dhe kjo mund të jetë gjëja më e mirë që i ka ndodhur francezit.

Por, a e mbështesin statistikat idenë se Mbappé është trashëgimtari i dukshëm?

Mosha kur Mbappe u shfaq në garat Evropiane

Kur Mbappé u shfaq në finalen e parë të Ligës së Kampionëve në gusht 2020, ishte vetëm 21 vjeç dhe 247 ditë.

Për krahasim, Messi ishte 21 vjeç, 337 ditë dhe Ronaldo ishte 23 vjeç, 106 ditë në secilën nga finalet e tyre të para të Ligës së Kampionëve.

Pavarësisht se përfundoi në anën e humbësve atë ditë, në atë kohë dukej se paraqitja e Mbapé ishte një kurorëzim për të riun francez, një moshë madhore dhe një sinjal i ndërrimit të rojës.

Monopoli i Messit dhe Ronaldos në finalet e Ligës së Kampionëve ka qenë i fortë.

Që kur çifti filloi të luajë në pesë ligat më të mira evropiane në 2003-04, tetë nga 18 finalet e Ligës së Kampionëve (44%) shfaqën ose Ronaldon ose Messin.

Finalja 2008-09, e cila është shembulli i vetëm deri më tani ku Messi dhe Ronaldo kanë mbyllur brirët në ngjarjen e shfaqjes, ishte i pari i Messit, në moshën 21 vjeç (21 vjet dhe 337 ditë).

Messi shënoi në atë gol, një gjuajtje me kokë gjigante për një njeri kaq të vogël, ku ai u ngrit dhe u var në ajër sikur të ishte mbajtur me fije.

Nëse nuk do të ishte lënduar tre vjet më parë, me siguri do të ishte paraqitur në triumfin përfundimtar të Barçës në 2006 kundër Arsenalit, i moshës vetëm 18 vjeç (18 vjeç 327 ditë).

Çuditërisht, kjo është saktësisht e njëjta moshë kur Patrick Kluivert i shënoi kundër Milanit në 1995. Holandezi aktualisht është lojtari më i ri që shënon në një finale të Ligës së Kampionëve.

Ronaldo bëri debutimin në Ligën e Kampionëve një vit para Messit, në 2007-08.

Ai gjithashtu arriti të shënojë në finalen e parë, por ndryshe nga Messi, nuk ishte e mjaftueshme për të parë skuadrën e tij të fitonte në kohën e rregullt.

Ndeshja shkoi në penallti, me Ronaldon që përfundimisht humbi 11-metërshin, por Manchester United e fitoi ndeshjen me rezultat 6-5.

Sot, Messi është pak më shumë se 34 vjeç ndërsa Ronaldo është gati 37. Dyshja ende performojnë në një nivel të jashtëzakonshëm, duke vendosur standarde që bota nuk i ka parë kurrë më parë.

Ky standard përfshin një seri prej tre sezoneve të njëpasnjëshme nga 2010-11 deri në fund të 2012-13, në të cilën ata të dy shënuan 30+ gola në ligë.

Gjatë asaj periudhe, Ronaldo shënoi 40 dhe 46 gola, ndërsa Messi shënoi 50 dhe 46.

Nuk është çudi atëherë, kur Messi dhe Ronaldo shënuan përkatësisht 30 dhe 29 gola sezonin e kaluar ose 36 dhe 21 gola në atë të mëparshëm, që ato vlera të plotësohen me një ngritje të thjeshtë të supeve.

Në përgjithësi, që nga fillimi i sezonit 2007-08, Messi dhe Ronaldo kanë shënuar 30+ gola 16 herë në total. Këto janë numra tronditës.

Pra, si krahasohet Mbappé? Deri më tani, sulmuesi arriti të eklipsojë shenjën e golave 30+ vetëm një herë, në 2018-19, ku ai luajti në 29 ndeshje të ligës.

Francezi u pengua nga dëmtimi sezonin e ardhshëm, duke arritur vetëm të luajë 20 ndeshje në ligë, duke shënuar 18 gola në këtë proces.

Sezonin e kaluar ‘plaçkiti’ një 27 mbresëlënës në lojën e ligës. Këto janë shifra mbresëlënëse, por ato nuk janë ende në sferën e Messit apo Ronaldos.

Dhe tani ka një fytyrë të re në qytet, një armiqësi e re për Mbapén, që është Erling Haaland.

Pothuajse dy vjet më i ri se Mbappé, norvegjezi po garon në listat e pikëve në mënyrë alarmante. Duke parë të dhënat e mësipërme, kontributi i Mbappé në ligë (duke kombinuar golat dhe asistimet) është vetëm nën një gol për lojë, ndërsa Messi kryeson me 1.28 dhe Ronaldo ulet me 1.05.

Haaland ka shënuar pothuajse një gol për lojë, dhe me asistet e shtuara në numrin e tij arrin 1.21 kontributet e golave për lojë.

Grafiku i mëposhtëm paraqet përpjekjet për shënimin e golave të këtyre katër lojtarëve në pesë ligat kryesore evropiane sipas moshës.

Në ditë shumë e hershme, por aktualisht, Mbappé dhe Haaland janë të dy më të mirë se dy të tjerët në moshat e tyre aktuale.

Rritja e dy lojtarëve të rinj

Krahasimi në pesë ligat evropiane shënuar nga mosha

Ku ishin Messi dhe Ronaldo në moshën e Mbappe?

Sot, Mbappé është gati 23 vjeç. Messi ishte në atë moshë në prill 2010, ndërsa Ronaldo ishte 23 vjeç në nëntor 2007.

Haaland nga ana tjetër do të jetë mosha e Mbapes në prill 2023.

Ja se si duken figurat e këtij kuarteti në moshën e Mbapé sot.

Me përjashtim të Haaland, padyshim, pasi ne nuk jemi në gjendje të udhëtojmë drejt së ardhmes.

Rekordi në moshën e Mbappes:

111 golat e Mbappé dhe 39 asistimet në Ligue 1 janë jashtëzakonisht mbresëlënëse, por mund të përmbushen me një aluzion skepticizmi.

Pavarësisht sukseseve të skuadrave franceze në garat evropiane të klubeve, si dhe në nivel kombëtar, me të drejtë apo gabim, Ligue 1 konsiderohet ende më e dobët se Premierliga, La Liga dhe Serie A.

Shifrat e Mbappes deri më tani e kanë vënë atë në një total prej 150 kontributesh të golave ​​në 155 ndeshje. Ka shënuar mesatarisht një gol çdo 97 minuta veprim, dhe një kontribut goli çdo 72 minuta.

Në këtë moshë, Messi shënonte çdo 122 minuta, ndërsa Ronaldo shënonte një herë në çdo katër orë futboll.

Për shkak të numrave të lartë të asistimeve të Messit, kontributi i tij i përgjithshëm i golit afrohet me atë të Mbappe, por ende nuk është aq i mjaftueshëm sa të krahasohet me të

Rekordi i Haaland nga ana tjetër është fenomenal. Nëse mund të mbajë ritmin që po shënon gola dhe jep asistime, ne mund të fillojmë ta shohim atë të kontribuojë në një gol çdo 60 minuta të veprimit të ligës.

Le të largohemi nga shfaqjet vendase dhe të shikojmë Ligën e Kampionëve

27 golat dhe 17 asistimet e Mbappe në 46 ndeshjet në Ligën e Kampionëve janë përsëri mbresëlënëse.

Ai shënon më rrallë në këtë garë sesa në Francë, por jep asistime në mënyrë të konsiderueshme më shpesh. Mban frekuencën e kontributit të tij të synimit në përputhje me numrat e tij në Ligue 1.

Në Evropë, kur Messi dhe Ronaldo ishin në moshën e Mbappes, shifrat e tyre nuk ishin askund afër asaj që ka arritur Mbappé për sa i përket statistikave të papërpunuara individuale tani.

A munden Haaland ose Mbappe të kapin dy të tjerët në Ligën e Kampionëve?

Krahasimi i golashënuesve në ndeshjet e zhvilluara

Por përsëri, numrat tregojnë se sa i çmendur ka qenë fillimi i Haaland në karrierën e tij.

Ai ka arritur 21 gola në Ligën e Kampionëve në numrin më të vogël të ndeshjeve në histori, dhe po shënon mesatarisht një gol çdo 64 minuta në kompeticionin më të vështirë në futbollin botëror.

Mbappé dhe Messi arritën 21 gola në 40 ndeshje, ndërsa për Cristiano Ronaldon u deshën 56 ndeshje. Haalandit iu deshën vetëm 17 ndeshje.

Golat: Pritjet

Gjatë 11 sezoneve të fundit, pra përsëri në pikën ku kemi të dhëna konkrete Ronaldo dhe Messi kanë shënuar 564 gola të jashtëzakonshëm pa penallti mes tyre.

Golat e tyre të pritur të kombinuar shifra gjatë asaj kohe qëndrojnë në afërsisht 453.

Por mbipeshmëria e kombinuar +111, është kryesisht ajo që po bën Messi.

Argjentinasi ka shënuar 84 gola të pabesueshëm mbi shifrën e golave të tij të pritur, ndërsa tejkalimi i Ronaldos është afërsisht 28 gola. A i thyen Lionel Messi modelet? Me gjasë.

Nuk do të ishte e drejtë të krahasohet niveli i mbikëqyrjes së Mbapé dhe Haaland me të tjerët në këtë fazë të hershme të karrierës së tyre, pasi dyshja nuk kanë pasur 11 sezone të futbollit të nivelit të lartë për të shtuar numrin e tyre.

Kylian Mbappe

Duke parë cilësinë e goditjes, Messi dhe Ronaldo janë mesatarisht 0.13 dhe 0.12 respektivisht.

Për Mbappé kjo vlerë është 0.18 ndërsa 0.23 e Haaland është pothuajse dyfishi i asaj të dy legjendave.

Kjo tregon për faktin se, deri më tani, të dy Mbappé dhe Haaland kanë zgjedhur goditjet e tyre mirë para se të vendosin për të qëlluar.

Haaland, në veçanti, është jashtëzakonisht klinik. Që nga debutimi i tij për Dortmundin në janar 2020, asnjë lojtar në pesë ligat kryesore të Evropës nuk mund ta përmirësojë shndërrimin e tij me 29.7 për qind (min. 10+ gola).

Erling Haaland

Debati “Messi ose Ronaldo” nuk do të përfundojë kurrë, as pasi të dalin në pension. Edhe Maradona dhe Pele janë ende të përfshirë në atë diskutim.

Pavarësisht plakjes dhe duke parë që numri i golave të tyre zvogëlohet relativisht, ata nuk tregojnë shenja të ndalimit së shpejti.

Por koha kalon dhe nuk do të kalojë shumë kohë para se futbolli të fillojë të kërkojë për mbretërit e tij të rinj.

Mbappé ka qenë në atë trajektore që kur e pamë për herë të parë me një fanellë të Monacos dhe ngritja e Haaland nuk ka qenë asgjë më pak se astronomike.

Të dy emrat e tyre do të jenë në qendër të vëmendjes në dritaret e ardhshme të transferimit.

Aty ku secili do të vendosë të shkojë më pas, ndoshta do të jetë ndryshuesi i lojës për karrierën e tij dhe do të ndikojë drejtpërdrejt në mënyrën se si do të shkruhet kapitulli tjetër i historisë së futbollit./Lajmi.net/