Si kanabisi po bën një ndikim në botë

Falë ardhjes së ligjshmërisë së marihuanës në një numër në rritje të shteteve, së bashku me përfitimet e saj shëndetësore duke u bërë më të dukshme për publikun e gjerë, dyqanet e specializuara në produkte të infektuara me kanabis po shfaqen në të gjithë vendin.

Një numër në rritje i produkteve të lidhura me marihuanën po godasin tregun dhe komuniteti i shëndetësisë po merr vëmendje, transmeton lajmi.net.

Pse gjërat kanë ndryshuar

Ndërsa ende kemi shumë për të mësuar, hulumtimi mbi kanabisin dhe efektet e tij tek njerëzit kanë treguar që bima ka shumë për të ofruar. Studimet kanë vërtetuar se përbërës të caktuar në kanabis mund të ndihmojnë me një numër çështjesh të zakonshme. Kjo përfshin dhimbje kronike, inflamacion, ankth dhe natyrisht, kancer.

Ky fluks i fondeve ka rezultuar në shumë entuziastë të kthyer nga sipërmarrës që ofrojnë rrotullimin e tyre në një mënyrë të shëndetshme që konsumatorët të marrin të gjitha përfitimet e kanabisit. Këtu janë disa produkte interesante që janë shfaqur.

Tonikë CBD

Nga hotelet më të mira të Nju Jorkut deri tek restorantet më të ngarkuara që rreshtojnë Bregun Perëndimor, tani mund të gjeni lëngje, kokteje, çajra të freskëta dhe smoothie të mbushura me vaj CBD. Përzierja e kujdesshme e përbërësve nuk do t’ju bëjë të lartë, por prapë ofron të gjitha përfitimet e dëshirueshme shëndetësore që vijnë me konsumin e kanabidiolit.

Edibles Gourmet

Për ata që kanë një dhëmb të ëmbël, ka shumë më tepër ofertë sot sesa ato të skuqura kafe nga shkolla e mesme, shkruan health and wellness club. Lord Jones specializohet në shërbimin e klientëve të niveleve më të larta me delikatesa të kontrolluara nga doza të mbushura me një përzgjedhje të kujdesshme të përbërësve të shijshëm.

Kujdesi për lëkurën e gjelbër

Markat si Green Lily dhe Seven7h Sense tani ofrojnë produkte për lëkurën e injektuar me vaj CBD. Ata janë thënë të jenë të shkëlqyeshëm për një larmi të kushteve të lëkurës, përfshirë psoriasis dhe ekzemë falë vetive që lehtësojnë inflamacionin e kanabidiolit.

Këto janë vetëm disa nga produktet e panumërta, të ndërtuara mbi përfitimet shëndetësore të kanabisit, për të goditur raftet kohët e fundit. Me blerësit duke qenë në gjendje të eksplorojnë në mënyrë të sigurt dhe të ligjshme produktet në ofertë, kurrë nuk ka qenë një kohë më e mirë për ta provuar atë vetë. /Lajmi.net/