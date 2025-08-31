Si e shpenzojnë buxhetin komunat e Kosovës?
Mesatarisht, 54 për qind e buxhetit për vitin 2025 të komunave në Kosovë është planifikuar të shpenzohet për paga dhe mëditje, tregojnë disa të dhëna të publikuara nga Radio Evropa e Lirë. Pas tyre, me buxhetin më të madh renditen shpenzimet kapitale, ku përfshihen investimet në shërbime publike, shëndetësi e arsim. Mirëpo, buxhetet nuk shpenzohen…
Mirëpo, buxhetet nuk shpenzohen kurrë saktësisht siç planifikohen. Nëse marrim parasysh vitin 2023, që përkon me mesin e mandatave aktuale qeverisëse në komuna, shumica e tyre e rishikuan buxhetin për të shpenzuar më shumë para.
Ndërsa, disa, kryesisht ato të banuara me shumicë serbe, s’i shfrytëzuan të gjitha paratë që kishin në dispozicion.