Si e shpenzojnë buxhetin komunat e Kosovës?

Mesatarisht, 54 për qind e buxhetit për vitin 2025 të komunave në Kosovë është planifikuar të shpenzohet për paga dhe mëditje, tregojnë disa të dhëna të publikuara nga Radio Evropa e Lirë. Pas tyre, me buxhetin më të madh renditen shpenzimet kapitale, ku përfshihen investimet në shërbime publike, shëndetësi e arsim. Mirëpo, buxhetet nuk shpenzohen…

31/08/2025 18:19

Mesatarisht, 54 për qind e buxhetit për vitin 2025 të komunave në Kosovë është planifikuar të shpenzohet për paga dhe mëditje, tregojnë disa të dhëna të publikuara nga Radio Evropa e Lirë.

Pas tyre, me buxhetin më të madh renditen shpenzimet kapitale, ku përfshihen investimet në shërbime publike, shëndetësi e arsim.

Mirëpo, buxhetet nuk shpenzohen kurrë saktësisht siç planifikohen. Nëse marrim parasysh vitin 2023, që përkon me mesin e mandatave aktuale qeverisëse në komuna, shumica e tyre e rishikuan buxhetin për të shpenzuar më shumë para.

Ndërsa, disa, kryesisht ato të banuara me shumicë serbe, s’i shfrytëzuan të gjitha paratë që kishin në dispozicion.

