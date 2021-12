Si e shfaqin meshkujt dashurinë e tyre?

Mënyra se si ai ju do mund t’ju tregojë shumëçka.

Fjalët “të dua” janë më problematike për meshkujt sesa për femrat, transmeton lajmi.net.

Zonjat e thonë këtë më shpesh dhe më lehtë, ndërsa për meshkujt shfaqja e dashurisë është më e vështirë për ta bërë.

Megjithatë, burrat kanë disa mënyra të tjera për të treguar dashurinë. Pra, nëse partneri juaj bën gjërat e mëposhtme, do të thotë që ai ju do.

Puthjet

Mënyra se si ai ju do mund t’ju tregojë shumë. Nëse ai shijon puthjet e gjata, të buta dhe në të njëjtën kohë pasionante me ju, energjia që ndjeni ka të bëjë me dashurinë, jini të sigurt.

Ai ju dëgjon me vëmendje

Meshkujt shpesh dinë të kenë vështirësi në këtë fushë. Ata ju dëgjojnë, por është gjithmonë e pjesshme, sepse nuk kanë shumë nerva për të. Megjithatë, nëse i dashuri juaj ndjek me kujdes gjithçka që ju thoni dhe kujton gjithçka që keni thënë, është e qartë si dita se ai ju dashuron.

Ai ju telefonon pa arsye

Ka pak orë që nuk të ka parë, por të telefonon vetëm për të dëgjuar zërin tënd? Ai ju do, thjesht nuk ka guxuar t’jua thotë akoma. /Lajmi.net/