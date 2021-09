Si e frymëzoi Kanye West veshjen e Kim Kardashian në Met Gala 2021?

Gruaja e reperit, Kim Kardashian, mori pjesë në një darkë luksoze e veshur me një dukje të personalizuar Balenciaga e kompletuar me një maskë për kokën që errësoi fytyrën e saj plotësisht, transmeton lajmi.net.

Ajo eci në tapetin e kuq të famshëm me Drejtoren Kreative të Balenciaga Demna Gvasalia, një prezantim i bërë i mundur nga West.

Një burim i tha Page Six ish -ylli i “Keeping Up With the Kardashians” donte të bënte një “deklaratë të re për subkulturën dhe modën” me pamjen e saj polarizuese.

“Nuk ka asnjë logo, asnjë fytyrë, por të gjithë e dinë që është ajo,” shtoi burimi ynë. “Kanye i dha asaj guximin të shtyjë krijimtarinë dhe imagjinatën e njerëzve përmes artit.

“Ai as nuk del në fund të shfaqjeve të tij,” shtoi burimi ynë. “Pra, është një punë vërtet e madhe që ai është këtu në Met dhe po ecën me Kim.”

Veshja e themeluesit të KKW Beauty përfshinte gjithashtu një T-shirt të gjatë me tunikë, bodysuit, doreza deri në bërryl dhe “Pantaleggings” me taka të larta të integruara.

Kardashian, 40 vjeç, ka veshur ansamble të ngjashme deri vonë, ndërsa ajo mbështeti lirimin e West për albumin e tij të fundit, “Donda”./Lajmi.net/