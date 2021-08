Si duhet të visheni për intervistat e punës?

Çështja e veshjes është më e komplikuar sesa duket në fakt, jo gjithmonë është e nevojshme të vishen komplete me kollare. Megjithatë, përsëri ata që shkojnë për ta fituar punën duhet të mbesin brenda kornizave të profesionalizmit, sepse në radhë të parë, kjo është ajo që po kërkohet.

Më poshtë Akademi Pune ka disa këshilla të rëndësishem sesi duhet të visheni në vende të ndryshme të punës.

Kur jeni në dyshim mos e ekzagjeroni

Kodi i veshjes është diçka i varur. Disa kompani kërkojnë pamje shumë zyrtare, ndërsa disa të tjera kërkojnë veshje të zakonshme. Prandaj, është e rëndësishme që të hulumtoni rreth kulturës së kompanisë përpara se të shkoni në një intervistë pune. Kjo u jep të kuptojnë gjithashtu rekuterëve që, keni hulumtuar për kompaninë paraprakisht, diçka shumë e rëndësishme para intervistës.

Vërejtje: Industri të ndryshme kanë pritshmëri të ndryshme se si duhet të vishen kandidatët dhe punonjësit. Kodi i përshtatshëm i veshjes mund të ndryshojë shumë në varësi të kompanisë, industrisë dhe vendndodhjes.

Sidoqoftë, pavarësisht se çfarë veshin të gjithë në kompani, është thelbësore që të bëni kujdes të veçantë me pamjen tuaj gjatë një interviste pune. Kandidati i veshur me një kostum dhe kravatë, ose te femrat kostum me zyrar dhe taka, zakonisht do të bëjë një përshtypje shumë më të mirë sesa kandidati i veshur me xhinse dhe atlete.

Si të visheni për intervstë në kompani?

Nëse jeni duke shkuar në një intervistë pune në një kompani në një industri tradicionale, të tilla si financat, bankat ose sigurimet, duhet të zgjidhni veshje më formale. Në përgjithësi, kjo do të thotë një kostum dhe kravatë për burrat dhe një kostum pantallonash ose fund me këmishë ose bluzë për gratë.

Veshjet e burrave në intervista

Veshjet më të mira të intervistës për burrat në ambiente të tilla kanë tendencë të jenë konservatore. Burrat gjithmonë duhet të parazgjedhin të veshin një kostum. Të gjitha rrobat duhet të përshtaten mirë dhe të mos kenë njolla.

Këtu janë disa udhëzime për burrat:

Veshje me ngjyra të errëta, të tilla si e zezë ose gri e errët

Këmishë me mëngë të gjata e bardhë ose ngjyrë e koordinuar me kostumin

Rrip lëkure

Kravatë

Çorape të errëta dhe këpucë lëkure më zyrtare

Pak ose aspak bizhuteri

Stil i flokëve i rregullt, profesional

Thonjtë e rregulluar me kujdes

Çantë

Veshja e duhur për gratë

Në përgjithësi, veshja e intervistave për gratë në këto lloj kompani është më e ndërlikuar dhe e larmishme sesa për burrat. Opsionet e shtuara e bëjnë grumbullimin e veshjes së intervistës pak më sfiduese për gratë sesa për burrat. Për shembull, nëse keni veshur një fustan apo fund, duhet të vendosni nëse duhet të vishni rroba të gjata ose nëse këmbët e zhveshura janë të pranueshme.

Gratë gjithashtu duhet të marrin parasysh aksesorët dhe të zgjedhin një çantë të përshtatshme. Çantat më të mira për intervista janë ato që janë profesionale dhe mjaft të mëdha, por që nuk bien shumë në sy.

Këto janë udhëzimet që duhet të merren parasysh nga femrat;

Kostum në ngjyrë të errët, të zezë ose gri të errët

Pantallona të gjera kostum pak më poshtë ose mbi gju

Bluzë e përshtatshme

Këpucë të përshtatshme

Bizhuteri të duhura dhe me masë

Prerje flokësh profesionale

Grim i lehtë dhe sasi e kufizuar parfumi

Thonjtë të pastër, të rregulluar me kujdes

Çantë

Si të dukeni në vendet ku bartet veshje më e zakonshme

Kur vendi i punës ose puna është më pak formal, kodi i veshjes mund të jetë më i lehtë. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë të vishni, është mirë ta kontrolloni personin që do ta mbajë intervistën.

Kjo nuk do të thotë që duhet të visheni sikur po shkoni në palestër.

Këtu mund të vishni xhinse, por jo edhe të tillë si të copëtuar dhe me vrima. Pra të qëndroni ende të rregullt.