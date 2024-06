Si do të mbajë moti këtë të dielë? Për të dielën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Gjatë pasditës pritet të ketë reshje të izoluara në zona të caktuara, sidomos përreth zonave malore. Në mbrëmje, krejtësisht në veri të vendit, parashihet të kalojë një stuhi e izoluar, e cila pritet të sjellë rrebeshe shiu si dhe shkarkesa rrufesh. Era do fryjë…