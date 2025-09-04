Si do të bëhet Qeveria? – Bajqinovci e zbulon planin e Kurtit “LIVE” në televizion!
Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci e ka zbuluar planin e liderit të tij, Albin Kurti për formimin e qeverisë. Bajqinovci me anë të një deklarimi në Kanal 10 ka treguar se VV do bëj koalicion me Nismën Socialdemokrate, transmeton lajmi.net. “Qeverinë e bëjmë me Fatmir Limajn dhe minoritetet joshumicë”, ka thënë Bajqinovci. Askush nga dy…
Lajme
Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci e ka zbuluar planin e liderit të tij, Albin Kurti për formimin e qeverisë.
Bajqinovci me anë të një deklarimi në Kanal 10 ka treguar se VV do bëj koalicion me Nismën Socialdemokrate, transmeton lajmi.net.
“Qeverinë e bëjmë me Fatmir Limajn dhe minoritetet joshumicë”, ka thënë Bajqinovci.
Askush nga dy subjektet, VV e Nisma, nuk kanë thënë që ekziston një marrëveshje koalicioni./lajmi.net/