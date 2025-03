Si do jetë marrëveshja e armëpushimit në Ukrainë? Publikohen skicat e para Franca dhe Britania e Madhe po propozojnë një armëpushim të pjesshëm njëmujor midis Ukrainës dhe Rusisë, i cili do të përfshinte ndalimin e sulmeve ajrore, detare dhe të infrastrukturës energjetike. Në një intervistë për gazetën franceze Le Figaro, këtë e ka deklaruar presidenti francez Emmanuel Macron, duke theksuar se një armëpushim i tillë do të…