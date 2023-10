Si ari, si drunjtë, çmimi “hava” – probleme për qytetarët, vështirë të sigurohet ngrohja Qytetarët kosovarë vazhdon të përballen me inflacionin dhe jo vetëm. Shtrenjtimi i produkteve e shërbimeve në vendin tonë po merr përmasa të mëdha, gjë kjo që po shkakton telashe për banorët. Një nga problemet kyçe me të cilat përballen sidomos familjet me të ardhura të vogla është edhe sigurimi i ngrohjes për stinën e dimrit,…