“Shyqyr që je gjallë, po dridhem”, Rozana Radi flet për lajmet e rreme

Moderatorja dhe kengetarja Rozana Radi reagoi mbremjen e sotme në emisionin “Goca dhe Gra” lidhur me lajmet e rreme të publikuara pak ditë më parë në rrjet, ku shkruanin se këngëtarja kishte ndërruar jetë, lajm qe bëri bujë te madhe në rrjet. Moderatorja dhe këngëtarja tregoi se njerëzit e saj të afërm janë shqetësuar nga…

ShowBiz

20/03/2026 21:58

Moderatorja dhe kengetarja Rozana Radi reagoi mbremjen e sotme në emisionin “Goca dhe Gra” lidhur me lajmet e rreme të publikuara pak ditë më parë në rrjet, ku shkruanin se këngëtarja kishte ndërruar jetë, lajm qe bëri bujë te madhe në rrjet.

Moderatorja dhe këngëtarja tregoi se njerëzit e saj të afërm janë shqetësuar nga publikimi i lajmit të rremë, ndërsa tha se mësuesja e fillores i kishte dërguar një mesazh me zë duke qarë.

“Po bëja dush dhe kur dola më kishin ardhur mesazh. Thashë po mirë jam, pse po më pyesin të gjithë. Më ka çuar një mesazh dhe mësuesja ime e fillores.

“Shyqyr, po dridhem, jam në punë dhe nuk po punoja dot. Shyqyr o Zot””-trego Rozana, teksa fliste e emocionuar.

