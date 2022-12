Shumë thashetheme për emrin e ri që do ta drejtojë Brazilin, reagon presidenti i CBF Presidenti i Federatës së Futbollit të Brazilit, Ednaldo Rodrigues ka komentuar lidhur me thashethemet e fundit që lidhen me stolin e Brazilit. Emra si Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Jose Mourinho janë lakuar si opsione për stolin, nga ikona braziliane e futbollit, Ronaldo Nazario. Por, presidenti i CBF ka bërë thirrje të mos i besohet…