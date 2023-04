Shumë raste, asnjë gol – Milani ndan pikët me Empolin në “San Siro”

Milani është ndalur me barazim nga Empoli në takimin e vlefshëm për javën e 29-të në Serie A.

Rezultati pas 90 minutave lojë ishte i pandryshueshëm 0:0 në stadiumin “San Siro”, shkruan lajmi.net.

“Rossonerët” kishin iniciativ totale në këtë përballje, duke krijuar 20 tentime në portën e kundërshtarëve.

“Kuqezinjtë” regjistruan edhe tri goditje në kornizën e portës së Empolit.

Këta të fundit ishin të fokusuar totalisht në fazën defanzive. Statistikat tregojnë se Empoli nuk e ka pasur asnjë goditje në portë.

Milani në fakt realizoi një herë në minutën e 90-të me anë të Giroud, por goli i anulua pas rishikimit me VAR për lojë me dorë.

“Gardiani” i Kombëtares së Kosovës, Samir Ujkani ishte në stol gjatë tërë takimit për Empolin.

Milani zë vendin e tretë me 52 pikë, një më shumë se Interi një pozitë më poshtë.

Empoli ka 32 pikë dhe renditet në vendin e 14-të në renditjen tabelore të Serisë A./lajmi.net/