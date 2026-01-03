Shumë emra të njohur të politikës mbeten jashtë Kuvendit – 27 ish-deputetë që s’do jenë në Parlament
Zgjedhjet e fundit kanë sjellë një përmbysje të madhe në përbërjen e legjislaturës së ardhshme: 27 deputetë që ishin pjesë e legjislaturës së kaluar nuk arritën të sigurojnë votat e mjaftueshme për të vazhduar mandatin e tyre.
Nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, figura si Bajram Mavriqi, Driton Hyseni, Arijeta Rexhepi dhe Bylbyl Sokoli nuk do të jenë më pjesë e Kuvendit, transmeton lajmi.net.
Edhe PDK-ja përjetoi humbje të ndjeshme: Abelard Tahiri, Rashit Qalaj, Jakup Nura, Fadil Demaku, Altin Krasniqi, Xhevahir Geci, Eliza Hoxha dhe Kosovare Murseli nuk do të vazhdojnë karrierën parlamentare.
Nga LDK-ja, emra të njohur si Arben Gashi, Alban Zogaj, Serbeze Muçaj, Ekrem Hyseni, Krenar Xhaferi, Arjeta Abazi dhe Paris Guri humbën vendet e tyre.
Ndërkohë, edhe AAK që ishte në koalicion me NISMA-n, nuk do t’i ketë në përbërje këto personalitete: Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Arbresha Krasniqi dhe Xhevahire Izmaku./lajmi.net/