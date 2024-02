Shumë dallavere për patentë-shoferë, paralajmërohet ritestimi i disa kandidatëve që u pajisën me to Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi ka deklaruar se dje është lansuar mundësia që në platformën e-Kosova, do të mund të paraqiten provimet dhe ndarja e terminëve të bëhet online, derisa ka shtuar se përkundër përpjekjeve për një sistem ligjor për patentë shofer të ligjshëm, keqbërësit po gjejnë forma të pajisen me patentë shofer në mënyrë…