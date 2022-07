S’humb kohë Kurti, mbledh partinë me t’u kthyer nga Amerika

Albin Kurti, kryeministër i Kosovës, gjatë ditës së sotme është kthyer nga vizita që ka pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Menjëherë pas kthimit Kurti, ka mbledhur strukturën e Lëvizjes së Vetëvendosjes duke u takuar kështu me koordinatorët e Qendrave të VV-së, shkruan lajmi.net.

Kështu është njoftuar nga LVV-ja përmes një postimi në Facebook, ku shtohet se çështje diskutimi ka qenë situata politike në vend dhe çështjet organizative që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhor brenda kësaj partie.

“Sot u mbajt mbledhja me koordinatorët e Qendrave të Lëvizjes VETVENDOSJE! në Kosovë. Situata politike në vend, me shkas vizita e fundit në ShBA për nënshkrimin e marrëveshjes me MCC, dhe çështjet organizative që kanë të bëjnë me procesin e brendshëm zgjedhor, ishin dy çështjet e diskutuara në këtë mbledhje të drejtuar nga Kryetari i Lëvizjes, njëherazi, Kryeministri, Albin Kurti, Sekretarja Organizative, Vlora Haxhimehmedi, dhe Koordinatori për Qendra, Valon Hoti”, thuhet në njoftimin e VV-së.

Po ashtu pjesë e diskutimit ka qenë edhe ardhja e mërgatës në Kosovë.

Postimi i plotë:

Pjesë e veçantë e diskutimit ishte ardhja e mërgatës në Kosovë. Organizimi shtetëror “Karvani i Diasporës 2022” që ka filluar, dhe organizimet e Lëvizjes VETËVENDOSJE! gjithandej nëpër Kosovë për pritjen dhe mirëseardhjen e bashkatdhetarëve tanë. Mërgata është fuqia jonë, mbështetja e pazëvendësueshme për zhvillimin prosperues të vendin tonë. /Lajmi.net/