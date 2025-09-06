Shukri Buja takon qytetarët e Ribarit të Madh: Dhanë mesazh të fuqishëm për fitoren e madhe që po na pret

06/09/2025 23:40

Shukri Buja, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Lipjanit, ka njoftuar se takimet e sotme i ka përmbyllur me qytetarët e Ribarit të Madh.

Buja ka thënë se pjesëmarrja masive e qytetarëve dëshmoi përkushtimin e tyre dhe rikonfirmoi mbështetjen e fuqishme për projektin e tij politik për të udhëhequr këtë komunë.

Postimi:

Fitorja është e jona!

Mbrëmjen e përmbylla në një takim të madh me qytetarët e Ribarit të Madh dhe me kandidatin tonë për Kuvendin Komunal nga kjo nëndegë, Herolind Kozhani.

Pjesëmarrja masive e qytetarëve dëshmoi përkushtimin e tyre dhe rikonfirmoi mbështetjen e fuqishme, si për Herolindin në Kuvendin Komunal, ashtu edhe për projektin tim politik për të udhëhequr Lipjanin.

Demokratët e Ribarit e dhanë sonte një mesazh të qartë dhe të fuqishëm për fitoren e madhe që po na pret!

