Shukri Buja takon kryetarin e shoqatës “Miqtë e Amerikës”: Do të punoj që raportet shqiptaro–amerikane të forcohen
Kandidati i PDK-së për kryetar të Komunës së Lipjanit, Shukri Buja, ka zhvilluar një me Agim Rexhepi, i cili është kryetar i shoqatës ‘Miqtë e Amerikës’. Buja ka njoftuar edhe se, nga Rexhepi, ka pranuar si dhuratë mirënjohje dhe flamurin amerikan për nder të ditëlindjes së 79-të të Presidentit Bill Clinton.
Tutje, ai ka shkruar se me Rexhepin dhe ‘Miqtë e Amerikës’ lidh një bashkëpunim i shkëlqyer që nga koha kur kam shërbyer si kryetar i kësaj komune më herët.
Përshëndetje, Lipjan
Sot pata nderin dhe kënaqësinë e veçantë të takohem me z. Agim Rexhepi, kryetar i shoqatës ‘Miqtë e Amerikës’, me që rast pranova si dhuratë mirënjohje dhe flamurin amerikan për nder të ditëlindjes së 79-të të Presidentit Bill Clinton, mikut të madh të popullit shqiptar.
Me z. Rexhepi dhe shoqatën ‘Miqtë e Amerikës’ më lidh një bashkëpunim i shkëlqyer që nga koha kur kam shërbyer si kryetar i Komunës së Lipjanit. Ndër shumë nisma të përbashkëta, me krenari veçoj iniciativën e shoqatës për shpalljen Qytetar Nderi i Lipjanit të Gjeneralit amerikan Wesley Clark, simbol i lirisë sonë, i cili me vendim të Kuvendit të Komunës u nderua me këtë titull.
Në mandatin tim të ardhshëm si kryetar i Lipjanit, do të punoj me përkushtim që raportet shqiptaro–amerikane të forcohen edhe më shumë nëpërmjet projekteve konkrete, bashkëpunimit kulturor, ekonomik dhe institucional, duke e mbajtur të gjallë miqësinë e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është miqësi ekzistenciale për popullin shqiptar!