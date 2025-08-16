Shukri Buja takon ekipin e tij për Lipjanin: Të bashkuar për ndryshim

Kandidati për kryetar të Lipjanit, Shukri Buja (PDK), ka mbajtur ditën e sotme një takim shumë të rëndësishëm. Ai u takua me ekipin e tij, ku i quajti ”ekipi fitues”. ”Në takim me ekipin fitues, të bashkuar për ndryshim!” ka shkruar Buja.

16/08/2025 22:03

