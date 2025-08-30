Shukri Buja takon banorët e Shalës: Ata e dinë se fjala ime është zotim
Kandidati i PDK-së për kryetar të Lipjanit, Shukri Buja, ka takuar sot qytetarët e Shalës. Ai ka thënë se banorët e Shalës janë mirënjohës për investimet e realizuara gjatë kohës a ka qenë kryetar. Buja në një postim ka sh kruar se projektet për Shalën do të shtohen dhe se ata e dinë që fjala…
Lajme
Kandidati i PDK-së për kryetar të Lipjanit, Shukri Buja, ka takuar sot qytetarët e Shalës. Ai ka thënë se banorët e Shalës janë mirënjohës për investimet e realizuara gjatë kohës a ka qenë kryetar.
Buja në një postim ka sh kruar se projektet për Shalën do të shtohen dhe se ata e dinë që fjala e tij është zotim.
Postimi i plotë:
Mirëmëngjesi nga Shala
Së bashku me kandidatin për Kuvend Komunal, Edison Beqiri, kafen e mëngjesit sot e pimë me qytetarët e Shalës.
Shaljantë janë mirënjohës për investimet e realizuara gjatë dy mandateve të mia si Kryetar, investime që kanë sjellë zhvillim të prekshëm në këtë trevë.
Ata e dinë se fjala ime është zotim dhe se projektet për Shalën vetëm do të shtohen dhe rriten në mandatin e ardhshëm. Prandaj, mbështetja e tyre e fuqishme është garanci për fitoren dhe për një të ardhme edhe më të mirë për Shalën!