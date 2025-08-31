Shukri Buja takohet me të rinjtë e Janjevës: Projekti për Lipjanin do t’iu hapë mundësi të reja
Kandidati i PDK-së për kryetar të Lipjanit, Shukri Buja, ka vazhduar takimet bashkë me kandidatë për asamble nëpër vendbanime të Lipjanit.
Ai ka pasur takim me të rinjtë e Janjevës, me të cilët thotë se ka biseduar për projektin politik për Lipjanin.
“Së bashku me Vilsonin, kandidatin për Kuvend Komunal, u takuam me të rinjtë e Janjevës, me të cilët bashkëbiseduam për projektin politik të PDK-së për rininë. Ky projekt do t’u hapë mundësi të reja të rinjve janjevas, ashtu si të gjithë të rinjve të Lipjanit, më shumë hapësira për zhvillim, arsim, punësim dhe përfshirje aktive në vendimmarrje. Rinia është forca që do ta sjellë fitoren”, ka shkruar ai në Facebook.