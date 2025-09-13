Shukri Buja pas nisjes së fushatës: Fillim madhështor në Lipjan – Fitorja është e jona
Shukri Buja, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Lipjanit, ka reaguar pas hapjes së fushatës, duke thënë se kjo nisje ka qenë fillim madhështor në Lipjan. Buja ka deklaruar se ekipi dhe përkrahja nga qendra u bashkuan sonte në një atmosferë elektrizuese. ‘‘Lipjani foli: Fillimi madhështor në Lipjan! Programi ynë, ekipi ynë…
#PDK#LipjaniFiton’’, ka deklaruar ai.