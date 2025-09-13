Shukri Buja nis fushatën, thotë se ka ekipin e zhvillimit, shpresës dhe fitores për Lipjanin

Lajme

13/09/2025

Kandidati i PDK-së për kryetar të Lipjanit, Shukri Buja, tashmë ka hapur edhe zyrtarisht fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

Buja ka prezantuar edhe ekipin e tij, të cilin e quan ekip të zhvillimit, shpresës dhe fitores për Lipjanin.

“Të dashur qytetarë të Lipjanit,

Unë jam Shukri Buja, kandidat për Kryetar të Komunës së Lipjanit.

Me ekipin tim, ekipin e zhvillimit, shpresës dhe të fitores për Lipjanin.…”, ka shkruar Buja.

