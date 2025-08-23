Shukri Buja: Banulla, bashkë drejt fitores
Kandidati i PDK-së, Shukri Buja, ka qëndruar sonte në Banullë ku është takuar me aktivistë, anëtarë dhe mbështetës të partisë. Ai ka thënë se mbrëmjen e kaluan së bashku me strukturat lokale të PDK-së, duke shprehur bindjen se fitorja do të jetë e përbashkët. “Mirëmbrëma nga Banulla! Kafen e mbrëmjes e kaluam me aktivistët, anëtarët,…
Lajme
Kandidati i PDK-së, Shukri Buja, ka qëndruar sonte në Banullë ku është takuar me aktivistë, anëtarë dhe mbështetës të partisë.
Ai ka thënë se mbrëmjen e kaluan së bashku me strukturat lokale të PDK-së, duke shprehur bindjen se fitorja do të jetë e përbashkët.
“Mirëmbrëma nga Banulla! Kafen e mbrëmjes e kaluam me aktivistët, anëtarët, si dhe mbështetësit e mrekullueshëm të PDK-së në Banullë. Bashkë, fitorja është e jona”, ka shkruar Buja.