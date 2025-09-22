Shuhet nga jeta ikona e filmit dhe teatrit- Enver Petrovci
Ka ndërruar jetë Enver Petrovci, ikona kosovare e botës së artit. Kështu është raportuar pak më parë, derisa nuk janë dhënë detaje shtesë. Enver Petrovci i njohur si aktor, shkrimtar dhe regjisor kosovar kishte krijuar vepra të ndryshme të cilat padyshim do të mbahen mend gjatë. Petrovci viteve të fundit kishte pasur disa probleme shëndetësore.…
ShowBiz
Ka ndërruar jetë Enver Petrovci, ikona kosovare e botës së artit.
Kështu është raportuar pak më parë, derisa nuk janë dhënë detaje shtesë.
Enver Petrovci i njohur si aktor, shkrimtar dhe regjisor kosovar kishte krijuar vepra të ndryshme të cilat padyshim do të mbahen mend gjatë.
Petrovci viteve të fundit kishte pasur disa probleme shëndetësore.
Enver Petrovci njihet si ikona e filmit dhe teatrit kosovar për shumë vite./Lajmi.net/