Shuhet ëndrra e Juventusit

Targeti i Juventusit Pep Guardiola ka përsëritur se do qëndroj te Manchester City.

Spekulimet që lidhin Guardiolën me Juven nuk po ndalen, pavarësisht mohimeve të përsëritura nga City dhe vetë trajneri, teksa 47-vjeçari përsëri pohoi të hënën se ai do të qëndrojë me kampionët anglezë.

“Ekzistojnë pesë skuadra shumë të mira dhe kjo është arsyeja pse Premierliga është një garë e vështirë”, iu tha ai gazetarëve në Spanjë.

“Sezonin e ardhshëm do ta fillojmë nga zeroja dhe do të shohim se çfarë ndodh”, konfirmoi Pep.

Spanjolli gjithashtu u pyet për rivalitetin e tij me trajnerin e Liverpoolit, Jurgen Klopp, i cili fitoi Ligën e Kampionëve të shtunën.

“Ne kemi një rivalitet të bukur, por jo vetëm me të. Barca dhe Liverpool janë të dy skuadra shumë të mira”.

"Reds janë kampionë të Evropës dhe janë shumë të fortë".