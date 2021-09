Shtyrja e zgjedhjeve, Haradinaj: Vetëvendosje po i frikësohet rezultatit

“Sikur ta kishim parë një molbilizim të qeverisë duke blerë vaksina, rritur qendrat e vaksinave, e kishim besu se ka dicka humane. Por duke e parë qeverinë që ende nuk e ka asnjë vaksinë të bleme, tregon se po i frikësohen rezultatit zgjedhor. Nuk e kanë rezultatin. I ka përkdhelë rezultati zgjdhor o 14 shkurtit por ai nuk është i përjetshëm”, tha ai.

Haradinaj ka thënë se shtyrja e zgjedhjeve do të ishte ndërhyrje në demokraci.

Ai në Kanal10 ka folur edhe për takimet që ka pasur me liderët e tjerë të opozitës.

Haradinaj tha se ka diskutuar me Memli Krasninqi e PDK, Lumir Abdixhikun e LDK-së për shkurtimin e fushatës.

Sipas Haradinaj kjo qeveri nuk brengoset për shëndetin e qytetarëve dhe kjo tregohet me faktin se Kosova ende nuk e ka blere asnjë vaksinë.