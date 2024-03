Shtyhet seanca gjyqësore për kanosjen e deputetes Kusari-Lila, i akuzuari me probleme shëndetësore Me kërkesën e të akuzuarit Emin Lati, pasi nuk mund të paraqitej për shkaqe shëndetësore, është anuluar seanca në rastin ku i njëjti ngarkohet se ka kanosur deputeten Mimoza Kusari-Lila. Një konfirmim i tillë u bë nga gjykatësi i rastit Driton Berisha, raporton “Betimi për Drejtësi”. Sipas gjykatësit Berisha palët u njoftuan me kohë për…