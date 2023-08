Shtyhet regjistrimi i popullsisë në Kosovë Qeveria e Kosovës të mërkurën ka marr vendim për shtyrjen e regjistrimit të popullsisë. Kryeministri Albin Kurti tha se ky proces do të nis me dy muaj vonesë. “Procesin nuk mund ta fillojmë para datën 1 nëntor 2023, por dy muaj me vonesë, shkaku i pamundësisë së ASK-së që me vonesat e shkaktuara t’i planifikonte…