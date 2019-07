Shtyhet për 22 korrik intervistimi i Shukri Bujës nga Gjykata Speciale

“E kam pas datën e intervistimit në Hagë me të 17’tin, po tash e kam me 22 korrik. Realisht e kam formalize marrëveshjen me avokatin, dhe me kërkesë timen është shtyrë data e intervistimit”, ka thënë Buja.

Ditë më parë se Shukri Buja është i ftuari i fundit nga Gjykata Speciale në cilësinë e të dyshuarit për krime lufte.

“Po, jam i ftuar nga Gjykata Speciale. Jam i ftuar në cilësinë e të dyshuarit. Ftesën e kam marrë pardje për paraqitje në Hagë më 17 korrik”, kishte thënë Buja, për Express.

Shukri Buja ka qenë njëri prej udhëheqësve kryesor për Nerodime.

Gjykata Speciale ishte krijuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës pas publikimit të Raportit të Dick Martyt, i cili pretendonte se ushtarët e UÇK’së kanë kryer krime.

Deri tash ftesa nga Gjykata Speciale kanë pranuar edhe ish-komandantët e tjerë Rrustem Mustafa (Zona Operative e Llapit), Sokol Dobruna (Gjykata ushtarake e UÇK-së), Sami Lushtaku (Zona Operative e Drenicës) e Nazif Mehmeti (një nga komandantët në Zonën Operative të Llapit) etj.