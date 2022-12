Shtyhet koha e rikthimit të Maignan në aksion me Milanin Raportime të shumta në Itali pretendojnë se portieri i Milanit, Mike Maignan, ende po lufton me një dëmtim në viç, kështu që ai do të humbasë ndeshjen e parë të vitit 2023 kundër Salernitana. Reprezentuesi francez ka qenë jashtë fushës që nga fundi i shtatorit, kur ai pësoi një lëndim të viçit ndërsa ishte në…