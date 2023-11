Shtyhet greva e punëtorëve teknikë të Qendrës Studentore dhe të UP-së

Greva e paralajmëruar nga punëtorët teknikë të Universitetit të Prishtinës dhe Qendrës Studentore, është shtyrë deri në një vendim tjetër.

Kjo është bërë e ditur nga ana e Jusuf Azemit nga Sindika e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës (SPSPK).

Sipas Azemit kjo është bërë për shkak se zëvendësministri i Arsimit, Taulant Kelmendi, ka premtuar se do të shqyrtohen kërkesat e punëtorëve.

“Sot në takim me zv.ministrin e Arsimit, Taulant Kelmendi u bisedua për pagat e punëtorëve teknik ne Qendrën Studentore dhe atyre në UP Hasan Prishtina, ishte një takim konstruktiv dhe që sot ministria e Arsimit do ti shqyrton kërkesat tona , dhe sipas disponimit të kësaj ministrie shpresojmë se kërkesat tona do të përmbushen në tërësi , me çka për momentin hyrja në grevë shtyhet deri në një vendim tjetër”, ka shkruar Azemi.

Greva ishte paralajmëruar të fillonte më tetë nëntor të këtij viti, me kërkesën kryesore për rritje të pagave./Lajmi.net/