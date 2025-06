Shtuni: Nëse s’ka ndryshim në qasjen ndaj SHBA-së, është kot që Kurti të rikthehet në pushtet Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sigurisë, Ardian Shtuni, në emisionin “Click” në RTV21 analizoi raportin e Kosovës me SHBA-në. Ai fillimisht tha se presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të kuptohet se do të merret sërish me Kosovën, por sipas Shtunit, Kosova duhet të zgjohet nga vetë-hipnoza. “Në radhë të parë duhet të krijohet një…