​Shtrenjtimi i rrymës, ​qytetarët pritet që të tarifohen me tarifën e re nga 1 maji Drejtori menaxhues në ZRRE, Petrit Pepaj ka deklaruar se arsyeja kryesore e propozimit te rritjes së çmimit të energjisë elektrike prej 15 për qind, është për shkak të rritjes së çmimit në bursa, dhe nuk ka ndonjë arsyeje tjetër. Në takimin me gazetarë, që kishte për qëllim diskutimin e çështjeve kryesore që lidhen me procesin…