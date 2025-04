Shtrenjtimi i rrymës: PDK dhe LDK zotohen se “i madh e i vogël” në Bordin e ZRrE-së do të mbajnë përgjegjësi penale Faturat e reja të energjisë elektrike me shtrenjtimin e tretë qytetarët do t’i gjejnë të ngjitura në dyert e tyre dita-ditës: ndërsa Albin Kurti nuk flet për asgjë – çan mespërmes gazetarëve – duke mos u përgjigjur madje as për atë nëse i ka numrat për qeveri dhe konstituar kuvendin. Shtrentjimi i tretë i energjisë…