Shtohet numri i gardianëve në Kosovë, sot diplomohet gjenerata e 45-të Sot, në Prishtinë do të diplomojë gjenerata e 45-të e kadetëve. E me këtë rast, Shërbimi Korrektues i Kosovës mban ceremoninë solemne të diplomimit, e cila shënon përmbylljen e suksesshme të trajnimit bazik për oficerë korrektues. Të pranishëm do të jenë kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu. Njoftimi i plotë: Shërbimi Korrektues…