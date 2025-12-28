Shtohet fluksi i votuesve me kusht në Prishtinë, kaq qytetarët votuan deri në ora 15:00

E vetmja qendër e votimi me kusht në Prishtinë, këtë pasdite ka parë një fluks më të shtuar të votueseve. Me kusht në Prishtinë qytetarët kanë të drejtë të votojnë në Fakultetin e Edukimit, raporton lajmi.net Menaxheri i kësaj qendre, Milaim Mazreku tha se deri në ora 15:00, 1 mijë 85 votues hodhën votën me…

Lajme

28/12/2025 17:11

E vetmja qendër e votimi me kusht në Prishtinë, këtë pasdite ka parë një fluks më të shtuar të votueseve.

Me kusht në Prishtinë qytetarët kanë të drejtë të votojnë në Fakultetin e Edukimit, raporton lajmi.net

Menaxheri i kësaj qendre, Milaim Mazreku tha se deri në ora 15:00, 1 mijë 85 votues hodhën votën me kusht.

Ai tutje tha se tha se numri pritet të rritet deri në 3000 votues./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 28, 2025

Shoqërohet në Polici një person nën dyshimin për fotografim të votës,...

Lajme të fundit

Shoqërohet në Polici një person nën dyshimin për...

Haradinaj thërret konferencë për media pasi të mbyllen qendrat e votimit

Mustafa: Procesi i votimit po ec shumë mirë...

Mediumi britanik “Reuters”: Kosova voton sërish për t’i...