Shtohet fluksi i votuesve me kusht në Prishtinë, kaq qytetarët votuan deri në ora 15:00
Lajme
E vetmja qendër e votimi me kusht në Prishtinë, këtë pasdite ka parë një fluks më të shtuar të votueseve.
Me kusht në Prishtinë qytetarët kanë të drejtë të votojnë në Fakultetin e Edukimit, raporton lajmi.net
Menaxheri i kësaj qendre, Milaim Mazreku tha se deri në ora 15:00, 1 mijë 85 votues hodhën votën me kusht.
Ai tutje tha se tha se numri pritet të rritet deri në 3000 votues./Lajmi.net/