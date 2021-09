Shtohen dyshimet se u ndanë, JLo dhe Ben Affleck nuk e ndjekin njëri-tjetrin në rrjete sociale

Edhe pse romanca e Jennifer Lopez dhe Ben Affleck u rikthye në epokën digjitale, dashuria jashtë linje mund të jetë çelësi i suksesit pasi u zbulua se ata nuk ndjekin njëri -tjetrin në mediat sociale, transmeton lajmi.net.

Pavarësisht se u zyrtarizua në Instagram në korrik, një kërkim për të dy emrat në faqet përkatëse të yjeve bën që një ‘përdorues të mos gjendet’.

Numri i ndjekësve të Ben në Instagram qëndron në 94 dhe përfshin Boston Red Sox, GQ, ai dhe kompania e prodhimit të Matt Damon’s Pearl Street Films.

Lopez nga ana tjetër ndjek 1,315 llogari duke përfshirë 21 faqe fanse të JLo, por dora e Affleck mungon dukshëm.

Një zhytje më e thellë në gjurmët e tyre digjitale tregon se të dy nuk kanë asnjë angazhim në internet, me përjashtim të yllit të Hustlers që i pëlqen një fotografi të Benit në një llogari të tifozëve në fillim të korrikut, sipas TMZ.

Dhe ajo e bëri romancën e tyre në Instagram zyrtare në ditëlindjen e saj (24 korrik) me një fotografi të tyre duke u puthur në një super jaht në Shën Tropez, ajo as që e ka etiketuar aktorin.

Megjithëse në këtë ditë dhe epokë, shumë marrëdhënie midis të famshëmve formohen përmes mesazheve direkte apo edhe përmes aplikacioneve për takime – me Benin që u pa në mënyrë të njohur në Raya pre JLo – aktori i Gone Girl zgjodhi të xhironte fotografinë e tij me email përsëri në shkurt.

Në atë kohë ajo ishte akoma e fejuar me Alex Rodriguez, por ai shkroi për t’i thënë asaj ‘sa e bukur dukej’, ndër të tjera, dhe deri në prill ajo dhe A-Rod e kishin quajtur dorëheqjen.

Dy javë më vonë Bennifer doli publikisht dhe të dy kanë qenë të nxehtë që atëherë.

Meqenëse ata ishin praktikisht të lidhur që nga ajo kohë, është e mundur që dyshja nuk kanë ndjerë nevojë për të vazhduar me njëri -tjetrin në mënyrë digjitale pasi gjëja e vërtetë është pikërisht atje./Lajmi.net/