Shtohen dyshimet, Olta pranon bashkëpunimin me produksionin: Ju nuk e dini se çfarë kam folur në dhomën e rrëfimit Olta Gixhari komentohet shumë për bashkëpunimin e saj me produksionin apo edhe se do të jetë fituesja. Kodet e përdorura, bullizimet nga ana e saj, e të cilat janë thyerje rregullash nuk janë dënuar apo komentuar ndonjëherë, shkruan lajmi.net. Ndaj kjo ka bërë që të shtohen zërat se ajo mund të jetë ‘favoritja’ e produksionit.…