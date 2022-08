Shtiu me armë zjarri me leje në aheng, arrestohet gjakovari Q.H., 53-vjeçar, është arrestuar pasi kishte shtënë me armë zjarri në një aheng të mbajtur në fshatin Osek Hilë të Gjakovës të martën. Lajmi është bërë i ditur nga Policia e Kosovës, duke shtuar se i ka konfiskuar një pistoletë të tipit Beretta ASX dhe dy plumba të kalibrit 9mm. Sipas policisë, i dyshuari posedonte…