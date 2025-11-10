Shtiu me armë zjarri, arrestohet një burrë në Vushtrri

Një person është arrestuar në Vushtrri mëngjesin e së hënës, nën dyshimin se kishte shtënë me armë zjarri. Siç njofton Policia e Kosovës, i dyshuari kishte shtënë në ajër, derisa ndaj tij në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e llojit pistoletë. Pas intervistimit ndaj tij është iniciuar rasti për veprën penale “Përdorim i…

Lajme

10/11/2025 18:29

Një person është arrestuar në Vushtrri mëngjesin e së hënës, nën dyshimin se kishte shtënë me armë zjarri.

Siç njofton Policia e Kosovës, i dyshuari kishte shtënë në ajër, derisa ndaj tij në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e llojit pistoletë.

Pas intervistimit ndaj tij është iniciuar rasti për veprën penale “Përdorim i armës” dhe “Mbajtje në pronësi kontroll, posedim të paautorizuar te armëve”.

Ndërsa me aktvendim të prokurorit, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit për 48-orë.

 

Artikuj të ngjashëm

November 10, 2025

Publikohen fotografi të fletëvotimeve me numra serikë të çrregullt, dyshohet se...

Lajme të fundit

Publikohen fotografi të fletëvotimeve me numra serikë të...

Specialja lë në fuqi kufizimin e vizitave të paprivilegjuara të Thaçit

Refuzohet dorëheqja e Xhafer Gashit, Abdixhiku: LDK nuk...

Cakolli: Prania e Kurtit në Mitrovicë mund të ketë ndikuar në rezultat