Shtiu me armë zjarri, arrestohet një burrë në Vushtrri
Një person është arrestuar në Vushtrri mëngjesin e së hënës, nën dyshimin se kishte shtënë me armë zjarri. Siç njofton Policia e Kosovës, i dyshuari kishte shtënë në ajër, derisa ndaj tij në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e llojit pistoletë. Pas intervistimit ndaj tij është iniciuar rasti për veprën penale “Përdorim i…
Lajme
Një person është arrestuar në Vushtrri mëngjesin e së hënës, nën dyshimin se kishte shtënë me armë zjarri.
Siç njofton Policia e Kosovës, i dyshuari kishte shtënë në ajër, derisa ndaj tij në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e llojit pistoletë.
Pas intervistimit ndaj tij është iniciuar rasti për veprën penale “Përdorim i armës” dhe “Mbajtje në pronësi kontroll, posedim të paautorizuar te armëve”.
Ndërsa me aktvendim të prokurorit, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit për 48-orë.