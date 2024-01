Shteti ua ndali subvencionet: Fermerët bllokojnë Francën

Demonstratat e fermerëve francezë erdhën si pasojë e ndaljes së subvencioneve që shpërndahen nga shteti francez, por edhe nga fondet që shpërndanë Bashkimi Evropian për shtetet anëtare.

Një video që është shpërndarë në platformën “X”, tregon rrugët e bllokuara, djegie flamujsh të BE-së dhe pleh organik të hedhur në rrugë.

Vala e demonstratave të fermerëve ka fillur në Gjermani, dhe nga dita e djeshme demonstratat janë zgjeruar edhe në Francë, shkruan lajmi.net.

“Demonstratat e fermerëve francezë, sanë, pleh organik, dru, djegie flamujsh të BE-së. Dhe autostrada të bllokuara plotësisht, edhe gjatë natës, si A35 pranë Straasburgut”

the French farmers’ demonstrations hay, manure, wood, burning EU flags. And completely blocked motorways, even at night, such as the A35 near Straasburg pic.twitter.com/Kz4xbcluOZ

