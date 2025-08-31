“Shteti në pushim, qytetarët në hall”, Tahiri kritikon qeverinë për mungesë plani në arsim dhe ekonomi
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri, ka reaguar përmes një postimi në Facebook, duke ngritur një sërë shqetësimesh lidhur me situatën aktuale në vend, pak ditë para fillimit të vitit të ri shkollor dhe në prag të sezonit të dimrit.
Tahiri ka theksuar se ende nuk ka qartësi nëse janë siguruar mjetet për blerjen e librave shkollorë dhe nëse shkollat janë përgatitur për nxënësit, duke paralajmëruar se shumë prindër mund të detyrohen të marrin borxhe për të përballuar shpenzimet bazë të fillimit të vitit shkollor.
Ai gjithashtu ka kritikuar mungesën e një plani për energjinë elektrike, duke pyetur nëse do të ketë sërish shtrenjtim të çmimit të rrymës dhe nëse qeveria ka paraparë ndonjë formë subvencioni për qytetarët apo bizneset.
“Energjia elektrike mbetet një barrë e rëndë, sektori privat mezi mbijeton nga çmimet e larta dhe dimri është në prag,” ka shkruar Tahiri.
Deputeti i AAK-së ka ngritur po ashtu shqetësime për rritjen e vazhdueshme të çmimeve të ushqimeve, qirasë dhe transportit, ndërkohë që pagat nuk pësojnë asnjë ndryshim. Ai ka theksuar se qeveria nuk po ofron zgjidhje konkrete, ndërsa shumë çështje mbesin të bllokuara në Gjykatën Kushtetuese, me gjasë deri në vitin 2025.
Në fushën e shëndetësisë, Tahiri ka theksuar mungesën e barnave, stafit dhe zbatimit të reformës së premtuar, duke e cilësuar situatën si të zëvendësuar me “improvizime”.
“Në shëndetësi, mungojnë barnat dhe personeli, reforma e shumëpremtuar ka mbetur fjalë në letër dhe çdo gjë zëvendësohet me improvizime. Sigurimi shëndetësor kërkah!Edhe RTK, që duhet të jetë televizion publik, po shndërrohet gjithnjë e më shumë në vegël partiake, duke kontribuar në degradimin institucional e shtetëror. E për ma zi, Kuvendi është kthyer në arenë inatesh dhe lojërash politike, jo të vendimeve për qytetarët. Kryeministrit nuk i bëhet vonë, kështu i konvenon”, ka shkruar Tahiri.