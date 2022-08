Shteti fqinj me Kosovën vendos nga 1 shtatori masa të reja për kursimin e rrymës Qeveria e Maqedonisë së veriut miratoi masa për kursimin e energjisë elektrike. Kështu, për kompanitë do të ketë rekomandime ndërsa për institucionet shtetërore do të ketë detyrime specifike që duhet të respektohen, në të kundërt do të ketë masa ndëshkuese. Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi njoftoi se masat do të hyjnë në fuqi nga 1…