Shteti do t’i mbështesë financiarisht edhe ata që kursejnë rrymën, Kurti e Murati jepin detaje Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një konferencë të përbashkët me ministrin e Financave, Hekuran Murati, kanë bërë të ditur se do të subvencionojnë të gjithë ata që kursejnë rrymën. “Sot po prezantojmë një pako të re, që ka për qëllim me krizën inflacionare. Nisur nga gjendja e rënduar me energji, sot është e domosdoshme…