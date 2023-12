Shtetet me përqindjen më të madhe të popullsisë mbi 65 vjeç

Sipas divizionit të Popullsisë së Kombeve të Bashkuara, 10 % e popullsisë është në moshën mbi 65 vjeçare.

Në një rishikim të OKB-së të vitit 2022, janë dhënë përqindja e popullsisë më të vjetër se 65 vjeç në 42 shtete.

E shteti me përqindjen më të madhe të personave mbi 65 vjeç, është Monako me 36 përqind. Kurse, në vendin e dytë me më së shumti të moshuar është Japonia me 30 përqind.

Ja lista e shteteve:

Monaco: 36%

Japan: 30%

Italy: 24%

Finland: 23%

Portugal: 23%

Greece: 23%

Puerto Rico: 23%

Bulgaria: 22%

Germany: 22%

France: 22%

Denmark: 20%

Sëeden: 20%

Netherlands: 20%

Spain: 20%

Austria: 20%

Sëitzerland: 19%

UK: 19%

Canada: 19%

Norëay: 18%

US: 17%

Australia: 17%

South Korea: 17%

Russia: 16%

Ireland: 15%

Thailand: 15%

China: 14%

Argentina: 12%

Brazil: 10%

Turkey: 9%

Venezuela: 9%

Mexico: 8%

Iran: 8%

India: 7%

Indonesia: 7%

South Africa: 6%

Egypt: 5%

Pakistan: 4%

Iraq: 3%

Nigeria: 3%

Saudi Arabia: 3%

Afghanistan: 2%

UAE: 2%