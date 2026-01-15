Shtetet europiane dërgojnë personel ushtarak në Grenlandë
Një kontingjent ushtarak francez me 15 trupa ka mbërritur në kryeqytetin e Grenlandës, Nuuk, ndërsa disa shtete europiane po dërgojnë ushtarë atje si pjesë e një misioni të ashtuquajtur zbulimi. Dislokimi, i cili do të përfshijë gjithashtu personel nga Gjermania, Suedia, Norvegjia, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar, vjen derisa Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vazhdon…
Bota
Një kontingjent ushtarak francez me 15 trupa ka mbërritur në kryeqytetin e Grenlandës, Nuuk, ndërsa disa shtete europiane po dërgojnë ushtarë atje si pjesë e një misioni të ashtuquajtur zbulimi.
Dislokimi, i cili do të përfshijë gjithashtu personel nga Gjermania, Suedia, Norvegjia, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar, vjen derisa Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vazhdon të shtyjë përpara pretendimin e tij për ishullin Arktik, i cili është një pjesë gjysmë-autonome e Danimarkës, shkruan BBC, transmeton Gazeta Express.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, tha se kontingjenti fillestar do të përforcohej së shpejti me “asete tokësore, ajrore dhe detare”.
Diplomati i lartë Olivier Poivre d’Arvor e pa misionin si dërgimin e një sinjali të fortë politik: “Ky është një ushtrim i parë… ne do t’u tregojmë SHBA-së se NATO është e pranishme”.
Lëvizja e personelit ushtarak vjen pasi ministrat e jashtëm të Danimarkës dhe Grenlandës udhëtuan për në Uashington për një takim me zëvendëspresidentin e SHBA-së, JD Vance, të mërkurën.
Pas takimit, Ministri i Jashtëm danez, Lars Lokke Rasmussen, tha se ndërsa bisedimet ishin konstruktive, mbeti një “mosmarrëveshje themelore” midis dy palëve dhe më vonë kritikoi përpjekjen e Trump për të blerë Grenlandën.
Ndërkohë, Trump e dyfishoi përpjekjen e tij për ta vënë Grenlandën nën kontrollin e SHBA-së, duke u thënë gazetarëve në Zyrën Ovale: “Ne kemi nevojë për Grenlandën për sigurinë kombëtare”.
Edhe pse nuk e përjashtoi përdorimin e forcës, ai tha vonë të mërkurën se mendonte se diçka mund të zgjidhet me Danimarkën.
“Problemi është se Danimarka nuk mund të bëjë asgjë nëse Rusia ose Kina duan të pushtojnë Grenlandën, por ne mund të bëjmë gjithçka. Këtë e mësuat javën e kaluar me Venezuelën”, tha Trump.
Kryeministri polak Donald Tusk tha se Polonia nuk po planifikonte t’i bashkohej vendosjes ushtarake europiane në Grenlandë, por paralajmëroi se çdo ndërhyrje ushtarake amerikane atje “do të ishte një katastrofë politike”.
“Një konflikt ose përpjekje për aneksim të territorit të një anëtari të NATO-s nga një anëtar tjetër i NATO-s do të ishte fundi i botës siç e njohim ne – dhe që për shumë vite garantonte sigurinë tonë”, tha ai në një konferencë për shtyp.
Ndërkohë, ambasada e Rusisë në Belgjikë shprehu “shqetësim serioz” për atë që po zhvillohej në Arktik, duke akuzuar NATO-n për ndërtimin e një pranie ushtarake atje “nën pretekstin e rremë të një kërcënimi në rritje nga Moska dhe Pekini”.
Megjithatë, vendosja e NATO-s europiane përbëhet vetëm nga disa dhjetëra personel si pjesë e ushtrimeve të përbashkëta të udhëhequra nga Danimarka të quajtura Operacioni Arktik i Qëndrueshmërisë. Edhe pse me shumë simbolikë, nuk ishte menjëherë e qartë se sa gjatë do të qëndronin.
Gjermania po dërgonte një aeroplan transporti A400M në Nuuk të enjten me një kontingjent prej 13 ushtarësh, megjithëse zyrtarët thanë se ata do të qëndronin në Grenlandë vetëm deri të shtunën.
Zyrtarët danezë të mbrojtjes thanë se kishin vendosur me qeverinë e Grenlandës që do të kishte një prani ushtarake në rritje rreth Grenlandës në periudhën e ardhshme për të forcuar “gjurmën e NATO-s në Arktik në dobi të sigurisë europiane dhe transatlantike”.
Macron, në fjalimin e tij të Vitit të Ri drejtuar forcave të armatosura të Francës, tha se europianët kishin një përgjegjësi të veçantë ndaj Grenlandës “sepse ky territor i përket Bashkimit Europian dhe është gjithashtu një nga aleatët tanë të NATO-s”.