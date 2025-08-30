Shtetet anëtare të BE-së të ndara për Gazën në takimin e tyre në Kopenhagen
Bota
Përfaqësuesja e Lartë e BE-së, Kaja Kallas, tha se është një ndjenjë e vështirë për të personalisht që nuk ka unitet në këtë çështje dhe se përçarja ndikon në besueshmërinë e BE-së në skenën globale.
Bashkimi Evropian mbetet i ndarë kur bëhet fjalë për Gazën, tha Përfaqësuesja e Lartë e BE-së, Kaja Kallas, pas takimit joformal të ministrave të jashtëm të bllokut në Kopenhagen.
Kallas tha se përçarja po ndikon negativisht në besueshmërinë globale të BE-së dhe shprehu zhgënjim për pamundësinë për të arritur unitet midis ministrave.
“Nëse pyet personalisht se si ndihet kjo, se unë jam fytyra që duhet fajësuar, se nuk kemi një vendim, atëherë është e vështirë. Është shumë e vështirë”, tha Kallas.
“Është e qartë se shtetet anëtare nuk pajtohen se si ta bëjnë qeverinë izraelite të ndryshojë kursin. Opsionet janë të qarta dhe mbeten në tryezë. Ne kemi paraqitur dokumentin e opsioneve. Por problemi është se jo të gjitha shtetet anëtare të BE-së janë dakord”, shtoi Kallas.
Kryediplomati tha se shtetet anëtare ende nuk kanë një marrëveshje mbi planin për të pezulluar tregtinë e lirë me Izraelin si pjesë e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael. Disa vende shprehën kundërshtimin e tyre, përfshirë Gjermaninë dhe Hungarinë, ndërsa Danimarka, e cila aktualisht mban presidencën e radhës, sinjalizoi se do ta mbështeste pezullimin, shkruan Euroenews