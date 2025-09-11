Shtetasi kosovar arrestohet në Austri për vjedhje me thyerje në shtëpi familjare
Më 4 shtator 2025, një shtetas 29-vjeçar kosovar u arrestua pas rihyrjes në Austri. Ai dyshohet se ka kryer dy vjedhje me thyerje në rrethin e lokalitetit Perg, transmeton albinfo.at. Arrestimi u bë në bazë të një urdhër-arresti kombëtar të lëshuar nga Zyra e Prokurorit Publik të Linzit. Hetimet nga Zyra e Policisë Kriminale të…
Hetimet nga Zyra e Policisë Kriminale të Shtetit kishin zbuluar më parë se i dyshuari kishte hyrë me forcë në një ndërtesë banimi në orët e para të mëngjesit të 12 shkurtit 2025, shkruan ots.at. Ai kishte kontrolluar të gjithë ndërtesën dhe kishte hapur me forcë një kasafortë me një makinë prerëse këndore.
Një tjetër vjedhje me thyerje në rrethin e Perg në dhjetor 2024 iu atribuua gjithashtu atij. Në të dy incidentet, ai vodhi bizhuteri dhe para në dorë.
Gjatë marrjes në pyetje, i dyshuari ka pranuar pjesërisht veprën, pe¨rcjell albinfo.ch. Doli se ai punonte si punëtor në vendet e krimit dhe mund të ketë përdorur mundësinë për të vëzhguar ndërtesat e banimit.
Me urdhër të Zyrës së Prokurorit Publik të Linzit, ai u transferua në Qendrën Korrektuese të Linzit.